Эван Питерс присоединится к Джареду Лето в актерском составе «Трона 3»

Звезда сериала «Американская история ужасов» Эван Питерс снимется вместе с Джаредом Лето в фильме «Трон 3». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Режиссером картины, премьера которой планируется в 2025 году, станет Хоаким Роннинг («Малефисента: Владычица тьмы», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»). Съемки начнутся в августе в Ванкувере.
Оригинальный фильм «Трон» вышел в 1982 году, в нем Джефф Бриджес сыграл создателя видеоигр Кевина Флинна, который оказывается внутри собственного творения.
В 2010 году Джозеф Косински поставил сиквел «Трон: Наследие» с Гарреттом Хедлундом и Оливией Уайлд, а также вновь Бриджесом. Обе ленты не имели кассового успеха, но были отмечены специалистами за качественные визуальные эффекты.
Студия Disney уже давно задумала сделать «Трон» франшизой и планировала снять еще одно продолжение серии. Но в результате кинематографисты решили выпустить совершенно новый фильм с новыми персонажами. Сценарий «Трона 3» написали Джесси Уигутоу и Джек Торн.
В истории, как стало известно СМИ, есть персонажи солдата из компьютерного мира, неуклюжего человека-геймера и Ареса, воплощения искусственного интеллекта, которое проникает в мир людей.
Лето сыграет Ареса, а вот какая роль достанется Питерсу — неясно. Продюсерами проекта выступят Эмма Ладбрук, Джеффри Спрингер и сам Лето, а также Расселл Аллен.