Эван Питерс присоединится к Джареду Лето в актерском составе «Трона 3»

В 2010 году Джозеф Косински поставил сиквел «Трон: Наследие» с Гарреттом Хедлундом и Оливией Уайлд, а также вновь Бриджесом. Обе ленты не имели кассового успеха, но были отмечены специалистами за качественные визуальные эффекты.