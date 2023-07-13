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Кэмерон Монахан присоединился к фильму «Трон-3» с Джаредом Лето

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:23

Звезда сериала «Бесстыжие» Кэмерон Монахан и Сара Дежарден из «Шершней» присоединились к актерскому составу научно-фантастического фильма «Трон-3». Об этом сообщает Deadline.

Кого они будут играть, пока неизвестно. Монахан и Дежарден составят компанию ранее объявленным Джареду Лето, Эвану Питерсу, Джоди Тернер-Смит и Грете Ли.

Режиссером нового фильма франшизы стал Йоаким Реннинг («Кон-Тики»), снявший картины «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и «Малефисента: Владычица тьмы». Сценарий написали Джесси Вигутоу («Семейные ценности») и Джек Торн («Чудо»).

Лента расскажет о проникновении в мир людей компьютерной программы «Арес». Ее на экране воплотит Джаред Лето. Дата выхода фильма пока не разглашается.

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