Кэмерон Монахан присоединился к фильму «Трон-3» с Джаредом Лето

Звезда сериала «Бесстыжие» Кэмерон Монахан и Сара Дежарден из «Шершней» присоединились к актерскому составу научно-фантастического фильма «Трон-3». Об этом сообщает Deadline.
Кого они будут играть, пока неизвестно. Монахан и Дежарден составят компанию ранее объявленным Джареду Лето, Эвану Питерсу, Джоди Тернер-Смит и Грете Ли.
Режиссером нового фильма франшизы стал Йоаким Реннинг («Кон-Тики»), снявший картины «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и «Малефисента: Владычица тьмы». Сценарий написали Джесси Вигутоу («Семейные ценности») и Джек Торн («Чудо»).
Лента расскажет о проникновении в мир людей компьютерной программы «Арес». Ее на экране воплотит Джаред Лето. Дата выхода фильма пока не разглашается.