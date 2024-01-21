Владелец Wildberries Татьяна Бакальчук впервые прокомментировала пожар на складе в Шушарах

Склад онлайн-магазина сгорел в поселке Шушары под Петербургом 13 января. В здании площадью 112 тыс. квадратных метров сгорело 70 тыс. квадратных метров помещений. Возгорание началось рано утром, во время пересменки. Тогда в здании находились больше тысячи человек. Никто из них не погиб, сообщалось лишь об одной пострадавшей.