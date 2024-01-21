Владелец Wildberries Татьяна Бакальчук впервые прокомментировала пожар на складе в Шушарах

Гендиректор и основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук высказалась по поводу пожара на складе в Шушарах. Видеообращение появилось в телеграм-канале «WB на связи!».
Бакальчук назвала случившееся «огромным испытанием» и отметила «самое главное» — «все живы». «Сейчас мы работаем круглосуточно над тем, чтобы как можно скорее восстановить всю нашу логистическую инфраструктуру и выполнить все обязательства», — подчеркнула предпринимательница.
Бакальчук поблагодарила партнеров, продавцов и клиентов компании за поддержку.
Склад онлайн-магазина сгорел в поселке Шушары под Петербургом 13 января. В здании площадью 112 тыс. квадратных метров сгорело 70 тыс. квадратных метров помещений. Возгорание началось рано утром, во время пересменки. Тогда в здании находились больше тысячи человек. Никто из них не погиб, сообщалось лишь об одной пострадавшей.
15 января Wildberries заявила о начале выплат компенсаций своим продавцам и покупателям. Сумму ущерба эксперты тогда оценивали в 10–11 млрд рублей. Компания также объявила о планах реконструировать склад.
Здание стоимостью 3 млрд рублей не было застраховано, писал РБК со ссылкой на источники. Торговая площадка страховала лишь товар.