Владелец Wildberries Татьяна Бакальчук впервые прокомментировала пожар на складе в Шушарах

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:58
Кадр: «WB на связи!»/Telegram

Гендиректор и основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук высказалась по поводу пожара на складе в Шушарах. Видеообращение появилось в телеграм-канале «WB на связи!».

Бакальчук назвала случившееся «огромным испытанием» и отметила «самое главное» — «все живы». «Сейчас мы работаем круглосуточно над тем, чтобы как можно скорее восстановить всю нашу логистическую инфраструктуру и выполнить все обязательства», — подчеркнула предпринимательница.

Бакальчук поблагодарила партнеров, продавцов и клиентов компании за поддержку.

Склад онлайн-магазина сгорел в поселке Шушары под Петербургом 13 января. В здании площадью 112 тыс. квадратных метров сгорело 70 тыс. квадратных метров помещений. Возгорание началось рано утром, во время пересменки. Тогда в здании находились больше тысячи человек. Никто из них не погиб, сообщалось лишь об одной пострадавшей.

15 января Wildberries заявила о начале выплат компенсаций своим продавцам и покупателям. Сумму ущерба эксперты тогда оценивали в 10–11 млрд рублей. Компания также объявила о планах реконструировать склад.

Здание стоимостью 3 млрд рублей не было застраховано, писал РБК со ссылкой на источники. Торговая площадка страховала лишь товар.

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