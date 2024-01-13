В Санкт-Петербурге загорелся склад Wildberries

В Шушарах горит склад Wildberries. По данным МЧС, площадь возгорания превышает 50 тыс. квадратных метров, пожару присвоен наивысший пятый номер сложности.
Как рассказали в ведомстве, сейчас на месте работают больше 280 человек, а в тушении задействовано 57 единиц техники. Оттуда уже эвакуировали сотрудников, о пострадавших пока нет данных.
Shot пишет, что в момент возгорания в здании могли находиться больше тысячи человек, а огонь охватил больше 75 тыс. квадратных метров и может перекинуться на ближайшую стоянку грузовиков.
Как пишет телеграм-канал Baza, за неделю до инцидента на 1 и 2 блоке склада несколько раз ложно срабатывала пожарная сигнализация, поэтому сотрудники компании сегодня поначалу не обратили на нее внимания.
Сигнал раздался около 4:20 часов, продолжает Baza, однако люди стали покидать здание лишь около 7:30. У аварийного выхода возникла сильная толкучка, многие прыгали с 2-3 этажа прямо на бетон. Один из пострадавших получил сильный ожог ноги. По его словам, есть другие пострадавшие.
Shot утверждает, что первыми загорелись стеллажи с бытовой химией на шестом этаже. Baza отмечает, что, по словам сотрудников, система пожаротушения не справилась с возгоранием, а когда огонь охватил большую часть помещения, внутри здания начали взрываться фейерверки.
Близкий к МЧС источник РБК рассказал изданию, что в качестве одной из предварительных версий рассматривается поджог. Он отметил, что сейчас рано делать выводы, больше информации появится после ликвидации огня и проведения экспертизы.
10 января рядом со зданием произошла массовая драка мигрантов. По информации телеканала, после нее в больницу с колото-резаными ранами попал 33-летний гражданин Азербайджана, работник Wildberries, также пострадал 35-летний безработный гражданин Таджикистана. Против него возбудили уголовное дело.
В компании подтвердили, что склад принадлежит ей. Также там пообещали вернуть деньги покупателям и продавцам. Сумма ущерба пока не установлена.