В Санкт-Петербурге загорелся склад Wildberries

Сигнал раздался около 4:20 часов, продолжает Baza, однако люди стали покидать здание лишь около 7:30. У аварийного выхода возникла сильная толкучка, многие прыгали с 2-3 этажа прямо на бетон. Один из пострадавших получил сильный ожог ноги. По его словам, есть другие пострадавшие.