С Алека Болдуина снимут обвинения в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс

Обвинение снимет с актера Алека Болдуина обвинения в непредумышленном убийстве операторки Галины Хатчинс, сообщает Variety. Трагедия произошла в октябре 2021 года на съемках фильма «Ржавчина».
Окружной прокурор Санта-Фе Мэри Кармак-Альтвис и специальный прокурор Андреа Риб передали дело об убийстве Хатчинс двум другим обвинителям, специальным прокурорам Кэри Морисси и Джейсону Льюису. Уточняется, что они проведут повторное расследование всех обстоятельств дела.
Съемки проходили на ранчо Бонанза Крик в Монтане. Болдуин, исполнитель главной роли, во время репетиции одной из сцен нажал на спусковой крючок пистолета, который, как оказалось, был заряжен боевыми патронами. От попадания скончалась Галина Хатчинс, также был ранен режиссер Джоэл Соуза.
С Болдуином и продюсерской компанией Rust Movie Productions судился вдовец погибшей, Мэттью Хатчинс. Им удалось достичь мирового соглашения. Также против Болдуина и консультантку по оружию Ханну Гутьеррес-Рид подали иск родители Галины Хатчинс.
Прокуратура предъявила Болдуину и Гутьеррес-Рид обвинение в непредумышленном убийстве. По законам штата оно относится к уголовным преступлениям четвертой — самой низкой — степени тяжести. За него положено тюремное заключение сроком до 18 месяцев или штраф до 5000 долларов. Позже приговор смягчили.
Съемки фильма продолжаются. Обвинения с Ханны Гутьеррес-Рид, в отличие от Болдуина, все еще не сняты.