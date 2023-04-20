С Алека Болдуина снимут обвинения в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс

Съемки проходили на ранчо Бонанза Крик в Монтане. Болдуин, исполнитель главной роли, во время репетиции одной из сцен нажал на спусковой крючок пистолета, который, как оказалось, был заряжен боевыми патронами. От попадания скончалась Галина Хатчинс, также был ранен режиссер Джоэл Соуза.