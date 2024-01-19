Глава комитета BAFTA прокомментировала отсутствие «Барби» в номинации за лучший фильм

Лучшим режиссером 2023-го могут признать Жюстин Трие за «Анатомию падения». «Мы с самого начала понимаем, что это несправедливая гонка: на каждые три фильма, которые были сняты мужчинами и поданы на рассмотрение BAFTA, приходится только одна картина женщины-режиссера. Так что присутствие женщины в списке номинантов — это очень хорошо», — заявила она.