Глава комитета BAFTA прокомментировала отсутствие «Барби» в номинации за лучший фильм

После объявления номинантов на премию BAFTA многих удивило отсутствие «Барби» в категории «Лучший фильм», а режиссера фильма Греты Гервиг — в категории «Лучший режиссер». Variety попросил председателя кинокомитета Британской академии кино и телевидения Анну Хиггс прокомментировать это.
«Я думаю, что бессмысленно играть в угадайку с членами нашего экспертного совета, которые могут выбрать что угодно — особенно в год, когда конкуренция так сильна», — сказала она. Количество фильмов, участвующих в премии, растет с каждым годом, что делает ее все более конкурентной и напряженной, добавила Хиггс.
Лучшим режиссером 2023-го могут признать Жюстин Трие за «Анатомию падения». «Мы с самого начала понимаем, что это несправедливая гонка: на каждые три фильма, которые были сняты мужчинами и поданы на рассмотрение BAFTA, приходится только одна картина женщины-режиссера. Так что присутствие женщины в списке номинантов — это очень хорошо», — заявила она.
В категорию «Лучший фильм» попали «Анатомия падения», «Оппенгеймер», «Бедные-несчастные», «Оставленные» и «Убийцы цветочной луны». А победить в номинации «Лучший режиссер» могут Брэдли Купер («Маэстро»), Кристофер Нолан («Оппенгеймер»), Джонатан Глейзер («Зона интересов»), Эндрю Хей («Мы всем чужие»), Александер Пейн («Оставленные») и Жюстин Трие («Анатомия падения»).
Актриса Марго Робби, сыгравшая главную роль в «Барби», поборется в категории «Лучшая актриса», а исполнитель роли Кена Райан Гослинг — в категории «Лучший актер второго плана». Также картина Гервиг может получить статуэтку за лучший оригинальный сценарий.
«Барби» оказалась лидером по номинациям в шорт-листе «Оскара». Лента о знаменитой кукле упоминается сразу пять раз, в том числе в номинациях за звук и оригинальную песню. Однако в номинациях за макияж и прическу «Барби» не нашлось места.