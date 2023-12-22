«Барби» оказалась лидером по номинациям в шорт-листе «Оскара»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:55
Фото: Samuel Ramos/Unsplash

Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала шорт-лист предстоящей 96-й церемонии вручения премии «Оскар», передает Variety. Фильм «Барби» Греты Гервиг собрал больше всего номинаций.

Лента о знаменитой кукле упоминается сразу пять раз, в том числе в номинациях за звук и оригинальную песню. Однако в номинациях за макияж и прическу «Барби» не нашлось места.

В музыкальных категориях представлены композиции Дэниела Пембертона («Человек-паук: Через вселенные»), Людвига Геранссона («Оппенгеймер») и покойного Робби Робертсона («Убийцы цветочной луны»), а также Томаса Ньюмана («Элементарно») и Джона Уильямса («Индиана Джонс и кольца судьбы»).

«Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе попали в четыре номинации, включая оригинальную песню. «Общество снега» Х.А.Байоны могло бы повторить путь прошлогоднего открытия «На Западном фронте без перемен», учитывая его частые упоминания, пишет Variety.

Период номинирования на «Оскар» продлится с 11 по 16 января, а сам список номинантов объявят 23 января. Церемония вручения наград состоится 10 марта.

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