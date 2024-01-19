«Пахнет чистящим средством»: Джейкоб Элорди понюхал свечу с запахом собственной спермы

«Кейли (Спенси. — Прим. ред.), моя напарница по „Присцилле“, показала мне ролики с людьми. которые зажигали такие. Теперь мне интересно, кто на них зарабатывает. В смысле — а где моя доля? Я же ничего с них не получаю», — ответила звезда «Эйфории».