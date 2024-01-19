«Пахнет чистящим средством»: Джейкоб Элорди понюхал свечу с запахом собственной спермы

Ведущий вечернего шоу Джимми Фэллон предложил Джейкобу Элорди понюхать свечу с запахом спермы актера. Она напомнила ему чистящее средство.
Необычный проект запустили на Etsy в начале января. Она вдохновлена сценой из «Солтберна», в которой персонаж Элорди мастурбирует в ванной. Его друг, которого играет Барри Кеоган, ждет, пока персонаж покинет комнату, заходит и выпивает утекающую в слив воду. Шокирующая сцена стала мемом, запустила волну обсуждений и мемов в тиктоке.
Фэллон обратил на это внимание, приобрел такую свечу и принес ее в студию. Он попросил актера прокомментировать популярность необычного товара.
«Кейли (Спенси. — Прим. ред.), моя напарница по „Присцилле“, показала мне ролики с людьми. которые зажигали такие. Теперь мне интересно, кто на них зарабатывает. В смысле — а где моя доля? Я же ничего с них не получаю», — ответила звезда «Эйфории».
После этого Фэллон вытащил свечу и предложил ее понюхать. Элорди проявил энтузиазм и поднес банку к губам, как бы пытаясь из нее выпить. Аудитория отреагировала аплодисментами и криками
Спустя 15 секунд Элорди произнес: «Пахнет как прачечная. Как чистящее средство». Фэллон согласился, что она неплохо пахнет и ему нравится запах.
За роли в «Солтберне» и «Присцилле» Элорди номинирован на премию BAFTA в категории «Восходящая звезда» вместе с Айо Эдебири из «Медведя» и Софи Уайлд из «Два, три, демон приди».