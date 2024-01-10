Джейкоб Элорди и Софи Уайлд номинированы на премию BAFTA в категории «Восходящая звезда»

«Эти замечательные люди представляют собой то, за чем стоят BAFTA и премия „Восходящая звезда“. Они воплощают в себе инновации, преданность делу и стремление рассказывать истории, которые захватывают зрителей по всему миру», — сказала генеральный директор BAFTA Джейн Милличип.