Джейкоб Элорди и Софи Уайлд номинированы на премию BAFTA в категории «Восходящая звезда»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:11
Фото: Amazon MGM Studios

Британская академия кино и телевидения назвала номинантов премии BAFTA в категории «Восходящая звезда».

В список попали Джейкоб Элорди («Солтберн», «Присцилла: Элвис и я»), Фиби Дайневор («Бриджертоны»), Айо Эдебири («Медведь»), Миа МакКенна-Брюс («Как заниматься сексом») и Софи Уайлд («Два, три, демон приди»).

«Эти замечательные люди представляют собой то, за чем стоят BAFTA и премия „Восходящая звезда“. Они воплощают в себе инновации, преданность делу и стремление рассказывать истории, которые захватывают зрителей по всему миру», — сказала генеральный директор BAFTA Джейн Милличип.

«Восходящая звезда» — это единственная категория премии, победитель которой определяется онлайн-голосованием среди жителей Великобритании. В прошлом году эту награду получила Эмма Маки из «Полового воспитания».

Полный список номинантов будет объявлен 18 января, а сама церемония пройдет 18 февраля.

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