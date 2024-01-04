На Etsy появилась свеча с запахом спермы актера Джейкоба Элорди

О находке сообщил Variety, после того, как она завирусилась в тиктоке. Свечу под названием «Вода для ванной от Джейкоба Элорди» можно купить на Etsy за 28 долларов или на Amazon за 36 долларов. В описании товара сказано: «Нет ничего лучше запаха качественной свечки, особенно когда он вдохновлен Джейкобом Элорди и тем, как, нам кажется, пахнет Его Величество».