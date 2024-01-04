На Etsy появилась свеча с запахом спермы актера Джейкоба Элорди

Поклонники Джейкоба Элорди создали свечу, вдохновленную сценой из фильма «Солтберн» — последней на сегодняшний день картиной с участием актера. В ленте персонаж Барри Кеогана выпивает воду из ванной, в которой до этого мастурбировал герой Элорди.
О находке сообщил Variety, после того, как она завирусилась в тиктоке. Свечу под названием «Вода для ванной от Джейкоба Элорди» можно купить на Etsy за 28 долларов или на Amazon за 36 долларов. В описании товара сказано: «Нет ничего лучше запаха качественной свечки, особенно когда он вдохновлен Джейкобом Элорди и тем, как, нам кажется, пахнет Его Величество».
Можно выбрать три варианта аромата — ваниль, «успокаивающая пряность» и «морской бриз». Свечу выпускает компания Side Hustle Vibes, также ответственная за воду для ванной от Дрейка, Гарри Стайлса и Тимоти Шаламе.
Ранее свечу с запахом Элорди уже выпускала компания Cool Girl Candles, которая также занимается изготовлением именных ароматов звезд — от Педро Паскаля до Тейлор Свифт.
26-летний австралийский актер Элорди получил широкую известность после роли в сериале «Эйфория». Он также сыграл в фильмах «Будка поцелуев», «Глубокие воды» и «Присцилла: Элвис и я»