Арнольд Шварценеггер продал за 270 тысяч евро часы, из‑за которых его задержали в аэропорту Мюнхена

Актер и бывший губернатор американского штата Калифорнии Арнольд Шварценеггер продал за 270 тыс. евро часы Audemars Pigue, из‑за которых его задержали в аэропорту Мюнхена. Об этом сообщил Die Presse.
Часы купили в ходе благотворительного ужина «Климатической инициативы Шварценеггера» в отеле Stannglwirt в австрийском городе Кицбюэле. Кто стал их покупателем, не уточняется.
Известно, что всего в мире выпустили всего 20 моделей подобных часов. Те, что принадлежали Шварценеггеру, сделали специально ля него. На них можно увидеть изображение торса артиста и надпись Arnold Classic.Шварценеггер носил часы швейцарского бренда Audemars Pigue в нескольких фильмах.
17 января актера задержали на таможне по прилету в Мюнхен. Таможенников заинтересовали как раз часы — они были незадекларированы. Шварценеггера оштрафовали на 35 тыс. евро.
Bild сообщал, что после задержания Шварценеггер поднял стоимость часов. Изначально он оценивал их в 20 тыс. евро, а в итоге стартовая цена составила 50 тыс.