Арнольд Шварценеггер продал за 270 тысяч евро часы, из‑за которых его задержали в аэропорту Мюнхена

Известно, что всего в мире выпустили всего 20 моделей подобных часов. Те, что принадлежали Шварценеггеру, сделали специально ля него. На них можно увидеть изображение торса артиста и надпись Arnold Classic.Шварценеггер носил часы швейцарского бренда Audemars Pigue в нескольких фильмах.