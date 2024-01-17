Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена из‑за дорогих часов. Он вез их на аукцион

В аэропорту Мюнхена задержали Арнольд Шварценеггер при попытке провоза дорогих часов. Об этом сообщает газета Bild.
«Мы ведем расследование в отношении Арнольда Шварценеггера по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Ему пришлось бы зарегистрировать часы, потому что это импорт», — заявил представитель главного таможенного управления Мюнхена Томас Майстер.
Речь идет о часах фирмы Audemars Piguet, которые были произведены специально для Шварценеггера. По данным СМИ, их стоимость оценивается в 20 тыс. евро (около 1,9 млн рублей).
Актер вез часы в Австрию, чтобы продать с аукциона на благотворительном вечере в рамках Всемирного климатического саммита в Кицбюэле.
В пресс-службе главного таможенного управление города заявили РИА «Новости», что в процессе расследования обстоятельств предполагаемого нарушения, будет направлен запрос в службу по выставлению штрафных санкций. Будут ли конфискованы часы, которые были незаконно провезены, и какого размера будет штраф, не уточняется.