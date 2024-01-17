Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена из‑за дорогих часов. Он вез их на аукцион

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:23
Фото: Paramount Pictures

В аэропорту Мюнхена задержали Арнольд Шварценеггер при попытке провоза дорогих часов. Об этом сообщает газета Bild.

«Мы ведем расследование в отношении Арнольда Шварценеггера по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Ему пришлось бы зарегистрировать часы, потому что это импорт», — заявил представитель главного таможенного управления Мюнхена Томас Майстер.

Речь идет о часах фирмы Audemars Piguet, которые были произведены специально для Шварценеггера. По данным СМИ, их стоимость оценивается в 20 тыс. евро (около 1,9 млн рублей).

Актер вез часы в Австрию, чтобы продать с аукциона на благотворительном вечере в рамках Всемирного климатического саммита в Кицбюэле.

В пресс-службе главного таможенного управление города заявили РИА «Новости», что в процессе расследования обстоятельств предполагаемого нарушения, будет направлен запрос в службу по выставлению штрафных санкций. Будут ли конфискованы часы, которые были незаконно провезены, и какого размера будет штраф, не уточняется.

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