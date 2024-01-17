Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена из‑за дорогих часов. Он вез их на аукцион

В пресс-службе главного таможенного управление города заявили РИА «Новости», что в процессе расследования обстоятельств предполагаемого нарушения, будет направлен запрос в службу по выставлению штрафных санкций. Будут ли конфискованы часы, которые были незаконно провезены, и какого размера будет штраф, не уточняется.