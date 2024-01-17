Арнольда Шварценеггера оштрафовали на 35 тыс. евро за незаконный провоз дорогих часов

Таможенники мюнхенского аэропорта отпустили Арнольда Шварценеггера после трехчасового допроса из‑за незадекларированных дорогих часов. Его оштрафовали на 35 тыс. евро (около 3,3 млн рублей), сообщает газета Bild.
Стоимость часов оценили в 26 тыс. евро. Также актеру назначили заплатить налог в размере 4000 евро и штраф в размере 5000. Шварценеггер согласился сразу выплатить сумму кредитной картой. Однако ему не дали этого сделать, так как 50% таможенных пошлин должны быть оплачены наличными.
«Мы возбудили уголовное дело в соответствии с налоговым законодательством. Часы должны были быть задекларированы, потому что речь идет о ввозе», — заявил представитель главного таможенного управления Мюнхена Томас Майстер.
Bild, ссылаясь на отчет, пишет, что таможенники задавали Шварценеггеру много личных вопросов. Среди них: сколько у него детей, как зовут его партнершу, сколько денег у него в банке, каково его состояние.
По данным СМИ, Шварценеггер спросил, зачем офицерам это нужно. Но офицеры якобы настаивали на том, что он должен ответить на вопросы.
Шварценеггера задержали при попытке провоза дорогих часов фирмы Audemars Piguet, которые были произведены специально для него. По словам актера, он вез часы в Австрию, чтобы продать с аукциона на благотворительном вечере в рамках Всемирного климатического саммита в Кицбюэле.