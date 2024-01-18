Джонни Депп заканчивает съемки своего фильма «Моди» с Аль Пачино. Посмотрите на закулисные снимки

Картина рассказывает о двух днях из жизни итальянского художника Амедео Модильяни и показывает хаотичную череду событий на улицах и барах раздираемого войной Парижа во время Первой мировой войны. Творец скрывается от полиции, хочет завершить карьеру и покинуть город, попадает в опалу других представителей богемы. Хаос достигает апогея, когда он сталкивается с коллекционером, который может изменить его жизнь.