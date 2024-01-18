Джонни Депп заканчивает съемки своего фильма «Моди» с Аль Пачино. Посмотрите на закулисные снимки

Съемки первой за 25 лет полнометражной режиссерской работы Джонни Деппа подходят к концу. Об этом актер рассказал Deadline и поделился закулисными фото.
Биографический фильм о художнике Амедео Модильяни создавался с участием Риккардо Скамарчо, Антония Деспла, Стивен Грэм, Бруно Гуери, Райан МакПарланд, Луиза Раньери, Салли Филлипс и Аль Пачино. Депп отдельно отблагодарил звезду «Крестного отца», который просил его снять эту ленту.
Картина рассказывает о двух днях из жизни итальянского художника Амедео Модильяни и показывает хаотичную череду событий на улицах и барах раздираемого войной Парижа во время Первой мировой войны. Творец скрывается от полиции, хочет завершить карьеру и покинуть город, попадает в опалу других представителей богемы. Хаос достигает апогея, когда он сталкивается с коллекционером, который может изменить его жизнь.
Фильм снимался в основном в Будапеште и Румынии, а сцены с Пачино совсем недавно были сняты в США. Пачино стал одним из продюсеров «Моди».
Драматическая лента стала второй полнометражной работой актера после «Храбреца» 1997 года. В декабре сообщалось, что Депп может сыграть Сатану в предстоящем фильме «Карнавал под конец света» Терри Гиллиама.