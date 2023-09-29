В Венгрии начались съемки фильма Джонни Деппа «Modi»

Джонни Депп приступил к съемкам своего первого за 25 лет режиссерского проекта «Modi». Они проходят в венгерском Будапеште, пишет World of Reel.
Издание добавляет, что к касту картины присоединилась итальянская актриса Луиза Раньери, известная по роли Патриции в фильме Паоло Соррентино «Рука Бога». Какой образ достался Раньери в «Modi», пока неизвестно.
Картина расскажет о роковом моменте из жизни Амедео Модильяни, который уместился в 48 часов. Сюжет сосредоточится на периоде творчества художника, когда он хочет перестать заниматься творчеством, но его намерения меняет знакомство с коллекционером предметов искусства.
Помимо Раньери, в картине Деппа снялись Аль Пачино, Пьер Нине и Риккардо Скамарчо. Они сыграют коллекционера, французского художника Мориса Утрилло и Модильяни соответственно.
О том, что Депп снимает новый фильм, стало известно еще в августе 2022 года. Тогда же сообщалось, что Аль Пачино будет продюсером картины.
В своем заявлении Джонни Депп отметил, что очень рад возможности показать историю Модильяни на большом экране. Актер называет жизнь художника триумфом и уникальной историей, в которой не обошлось без серьезных трудностей.