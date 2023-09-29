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В Венгрии начались съемки фильма Джонни Деппа «Modi»

Виктория Шанина
Сегодня в 21:14

Джонни Депп приступил к съемкам своего первого за 25 лет режиссерского проекта «Modi». Они проходят в венгерском Будапеште, пишет World of Reel.

Издание добавляет, что к касту картины присоединилась итальянская актриса Луиза Раньери, известная по роли Патриции в фильме Паоло Соррентино «Рука Бога». Какой образ достался Раньери в «Modi», пока неизвестно.

Картина расскажет о роковом моменте из жизни Амедео Модильяни, который уместился в 48 часов. Сюжет сосредоточится на периоде творчества художника, когда он хочет перестать заниматься творчеством, но его намерения меняет знакомство с коллекционером предметов искусства.

Помимо Раньери, в картине Деппа снялись Аль Пачино, Пьер Нине и Риккардо Скамарчо. Они сыграют коллекционера, французского художника Мориса Утрилло и Модильяни соответственно.

О том, что Депп снимает новый фильм, стало известно еще в августе 2022 года. Тогда же сообщалось, что Аль Пачино будет продюсером картины.

В своем заявлении Джонни Депп отметил, что очень рад возможности показать историю Модильяни на большом экране. Актер называет жизнь художника триумфом и уникальной историей, в которой не обошлось без серьезных трудностей.

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Джонни ДеппЛуиза РаньериАль ПачиноПаоло СоррентиноРиккардо Скамарчо
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