Джонни Депп может сыграть Сатану в фильме Терри Гиллиама

«Без человечества дьявол останется безработным, а он вечный персонаж, поэтому бездельничать для него будет ужасно, — объяснил Гиллиам. — Так что он находит пару молодых людей и пытается убедить Бога, что это новые Адам и Ева, а Господь может делать с человечеством, что пожелает. Это комедия!»