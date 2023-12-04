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Джонни Депп может сыграть Сатану в фильме Терри Гиллиама

Александр Голиков
Сегодня в 16:37

Создатель «Бразилии» и «12 обезьян» Терри Гиллиам рассказал Variety, что Джонни Депп может сыграть одного из главных персонажей в его предстоящем фильме «Карнавал под конец света». Режиссер уточнил, что хотел бы позвать звезду «Пиратов Карибского моря» на роль Сатаны.

По сюжету картины Бог окончательно потерял веру в человечество из‑за происходящего на Земле и решил уничтожить его. Единственный, кого это не устраивает, это Сатана.

«Без человечества дьявол останется безработным, а он вечный персонаж, поэтому бездельничать для него будет ужасно, — объяснил Гиллиам. — Так что он находит пару молодых людей и пытается убедить Бога, что это новые Адам и Ева, а Господь может делать с человечеством, что пожелает. Это комедия!»

Гиллиам написал сценарий «Карнавала под конец света» вместе с Кристофером Бреттом Бейли. В последнее время создатель «Монти Пайтона» ищет финансирование для начала съемок. По оценке режиссера, бюджет картины составит 30 млн долларов.

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