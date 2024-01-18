АвтоВАЗ планирует продажи машин под новым брендом. Возможно, он будет выглядеть как буква X в овале

АвтоВАЗ запустит продажи автомобилей под новым брендом, рассказал в интервью «России-24» глава компании Максим Соколов. Делиться названием он не стал.
Выпускать машины будет петербургский завод АвтоВАЗ, где ранее располагался Nissan. Неделю назад компания подала заявку на регистрацию двух вариантов нового товарного знака, которые выглядят как буква Х в овале.
© Изображение: Федеральный институт промышленной собственности
По словам Соколова, автомобили новой марки будут «самостоятельной продукцией», купить их можно будет в дилерских центрах Lada. Тем временем на бывшем предприятии Nissan в Петербурге уже запустилось производство автомобилей.
В январе депутатам Госдумы выдали более 100 автомобилей Lada Vesta. В прошлом году эта модель установила рекорд по продажам в РФ.
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