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Lada Granta установила рекорд по продажам в России

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:30

В апреле 2023 года россияне купили 27 635 автомобилей Lada, что на 225% больше, чем в апреле 2022-го. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Главным драйвером продаж стала самая доступная модель бренда Granta. За месяц ее приобрели в количестве 19 899 единиц — на 665,9% больше, чем в апреле 2022 года, и на 22,4% больше, чем в марте 2023-го. Это стало абсолютным рекордом продаж Granta с момента запуска модели в 2011 году.

На втором месте по продажам в апреле оказалась Niva Legend — 3391 автомобиль (на 25,5% больше показателей марта 2023-го и на 358,9% больше, чем в апреле 2022-го). На третьем месте — Niva Travel (3891 внедорожник).

После 24 февраля многие автобренды приостановили свою работу в России. Среди них — Audi, BMW, Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, Infiniti, Kia, Mazda, Nissan, Suzuki и другие.

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