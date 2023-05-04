Lada Granta установила рекорд по продажам в России

Главным драйвером продаж стала самая доступная модель бренда Granta. За месяц ее приобрели в количестве 19 899 единиц — на 665,9% больше, чем в апреле 2022 года, и на 22,4% больше, чем в марте 2023-го. Это стало абсолютным рекордом продаж Granta с момента запуска модели в 2011 году.