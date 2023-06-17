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На бывшем заводе Nissan в Петербурге запустили сборку автомобилей Lada

Максим Саблин
Сегодня в 17:25

«АвтоВАЗ» запустил производство автомобилей на бывшем заводе Nissan в Петербурге, сообщает РИА «Новости». Здесь будут собирать новые Lada X-Cross 5.

В церемонии открытия приняли участие глава Минпромторга Денис Мантуров, президент АвтоВАЗа Максим Соколов и губернатор Петербурга Александр Беглов.

По словам главного редактора издания «За рулем» Максима Кадакова, в продажу новый кроссовер «Лады» попадет в третьем квартале 2023 года. «Думаю, август–сентябрь. Тогда и цены узнаем», — сообщил журналист.

Lada X-Cross 5 создан в партнерстве с китайским автопроизводителем FAW, отмечает Autonews. «По сути, это дорестайлинговый вариант кроссовера Bestune T77», — добавляет издание. Раньше на заводе собирали Nissan X-Trail, близкие по габаритам к новой модели «Лады». Официально имя партнера пока не называли.

FAW Bestune T77 это кроссовер C-класса, похожий на Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan или популярный в России Chery Tiggo 7. Он оснащен передним приводом, 1,5-литровым турбомотором мощностью 169 л. с и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Это авто уже можно найти в России за цену от 2,1 млн рублей, в Китае за него просят от 1,1 млн рублей.

«АвтоВАЗ» приобрел активы Nissan в начале февраля этого года за символический 1 евро. При этом японский концерн может выкупить их обратно в течение шести лет.

17 июня также стало известно, что к производству автомобилей «АвтоВАЗ» намерен привлечь т.ремных заключенных.

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АвтовазМинпромторг
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Денис МантуровМаксим СоколовАлександр БегловМаксим Кадаков
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