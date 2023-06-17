На бывшем заводе Nissan в Петербурге запустили сборку автомобилей Lada

FAW Bestune T77 это кроссовер C-класса, похожий на Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan или популярный в России Chery Tiggo 7. Он оснащен передним приводом, 1,5-литровым турбомотором мощностью 169 л. с и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Это авто уже можно найти в России за цену от 2,1 млн рублей, в Китае за него просят от 1,1 млн рублей.