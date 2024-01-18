Глава Минкульта пригрозила кинотеатрам закрытием за нелегальный показ зарубежных фильмов

Министр культуры Ольга Любимова в разговоре с РИА «Новости» пригрозила санкциями кинотеатрам, которые нелегально показывают зарубежные фильмы. После второго штрафа за пиратский прокат должно следовать закрытие, считает она.
«Есть очень удобные механизмы борьбы с пиратскими показами: сначала один штраф — небольшой, потом второй — большой. А потом, я уверена, если эта практика будет продолжена, то в принципе закрытие двух-трех частных кинотеатров, да и не только частных, это могут быть и муниципальные, где по факту будет происходить подобное, очень отрезвляет всегда отрасль», — сказала Любимова.
Чиновница отметила, что у страны нет «недружественных режиссеров», главное, «чтобы наши духовно-нравственные ценности в этот момент совпадали». Зарубежные фильмы получают прокатные удостоверения, если ленты удовлетворяют законам.
С 2021 по 2023 год рынок нелегальных аудио-, видео- и книжных сервисов вырос на 71,4% — с 7 до 12 млрд рублей, стало известно под конец 2023-го. «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона вошел в список самых популярных фильмов 2023 года среди российских пиратов.