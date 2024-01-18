Супруги из Томска выиграли 1 млрд рублей в новогоднюю лотерею

Супруги узнали о своей удаче во время прямого эфира шоу «Новогодний миллиард», собрали документы и отправились в Москву, где в офисе «Столото» оформили выигрыш. В первую очередь Семеновы хотят купить «просторное жилье» в родном городе, а также «поделиться деньгами с детьми» и «поправить здоровье».