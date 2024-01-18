Супруги из Томска выиграли 1 млрд рублей в новогоднюю лотерею

Токарь и логопед из Тюмени Юрий и Светлана Семеновы выиграли 1 млрд руб. в лотерее «Русское лото», сообщает РБК. Мужчина купил лотерейные билеты в качестве подарка.
Супруги узнали о своей удаче во время прямого эфира шоу «Новогодний миллиард», собрали документы и отправились в Москву, где в офисе «Столото» оформили выигрыш. В первую очередь Семеновы хотят купить «просторное жилье» в родном городе, а также «поделиться деньгами с детьми» и «поправить здоровье».
Возможно, в будущем открою собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям с речевыми отклонениями. По случаю рубиновой свадьбы порадую себя украшением с рубином», — рассказала Семенова о новых планах.
В 2023 году 1 млрд рублей выиграл слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков. Деньги он забрал только лишь спустя два месяца, не веря в произошедшее, и планировал потратить на близких, отдых и помощь нуждающимся.
Самой первой победительницей новогодней лотереи, выигравшей 1 млрд рублей, стала Надежда Бартош из Московской области в 2020 году.