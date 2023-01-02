Житель Нижнего Новгорода выиграл 1 млрд рублей в розыгрыше «Русского лото»

Житель Нижнего Новгорода стал обладателем приза в 1 млрд рублей по итогам розыгрыша новогоднего тиража «Русского лото». Об этом сообщается на сайте «Столото».
Имя победителя пока неизвестно. Номер билета победителя: 147306926214.
Благодаря «Русскому лото» в стране также появилось 75 миллионеров из разных регионов страны. Еще 59 участников получили по 423 729 рублей. Всего в новогоднем тираже было разыграно 2,5 млрд рублей, выиграли более 8 млн билетов.
Розыгрыш прошел в прямом эфире НТВ. В тиражную комиссию вошли телеведущий Сергей Малоземов, олимпийская чемпионка Алла Шишкина и член правления Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.
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