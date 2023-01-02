Реклама
Новости

Житель Нижнего Новгорода выиграл 1 млрд рублей в розыгрыше «Русского лото»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:51

Житель Нижнего Новгорода стал обладателем приза в 1 млрд рублей по итогам розыгрыша новогоднего тиража «Русского лото». Об этом сообщается на сайте «Столото».

Имя победителя пока неизвестно. Номер билета победителя: 147306926214.

Благодаря «Русскому лото» в стране также появилось 75 миллионеров из разных регионов страны. Еще 59 участников получили по 423 729 рублей. Всего в новогоднем тираже было разыграно 2,5 млрд рублей, выиграли более 8 млн билетов.

Розыгрыш прошел в прямом эфире НТВ. В тиражную комиссию вошли телеведущий Сергей Малоземов, олимпийская чемпионка Алла Шишкина и член правления Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.

расскажите друзьям
теги
Столото
люди
Сергей Малоземов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»