Житель Нижнего Новгорода выиграл 1 млрд рублей в розыгрыше «Русского лото»

Благодаря «Русскому лото» в стране также появилось 75 миллионеров из разных регионов страны. Еще 59 участников получили по 423 729 рублей. Всего в новогоднем тираже было разыграно 2,5 млрд рублей, выиграли более 8 млн билетов.