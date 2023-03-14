Слесарь из Нижнего Новгорода, выигравший 1 млрд рублей, рассказал, куда потратит деньги

«Сразу осознать подобное невозможно. Мы намеренно выждали паузу, чтобы шумиха вокруг розыгрыша спала. Решили лично приехать в лотерейный центр „Столото“, все окончательно разузнать, предоставить оригинал билета и подать документы на оформление. Даже сейчас нам не верится, что это не сон, а реальность. Миллиард — это баснословная сумма. А я ведь простой человек, который привык всего добиваться собственным трудом. Не мог представить, что вмиг стану миллиардером, тем более что выиграю в лотерею», — отметил Земсков.