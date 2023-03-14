Слесарь из Нижнего Новгорода, выигравший 1 млрд рублей, рассказал, куда потратит деньги

Стало известно имя жителя Нижнего Новгорода, выигравшего в новогодней лотерее 1 млрд рублей. Им стал слесарь Александр Земсков, говорится на сайте «Столото».
Мужчина узнал о своей победе 1 января — во время прямого эфира, который он смотрел вместе с женой. Но за положенными деньгами обратился лишь в середине февраля — первые несколько дней супруги не могли поверить в произошедшее, а потом изучали на сайте «Столото», как оформить выигрыш.
«Сразу осознать подобное невозможно. Мы намеренно выждали паузу, чтобы шумиха вокруг розыгрыша спала. Решили лично приехать в лотерейный центр „Столото“, все окончательно разузнать, предоставить оригинал билета и подать документы на оформление. Даже сейчас нам не верится, что это не сон, а реальность. Миллиард — это баснословная сумма. А я ведь простой человек, который привык всего добиваться собственным трудом. Не мог представить, что вмиг стану миллиардером, тем более что выиграю в лотерею», — отметил Земсков.
Говоря о том, куда планирует потратить деньги, он отметил: «Как только получим выигрыш, распрощаемся с кредитами и купим новый автомобиль. Я увлекаюсь машинами и предпочитаю японские марки». Александр не исключил, что часть средств вложит в свое дело, а некоторую сумму отдаст на благотворительность.
«Мы с женой рассуждаем так: раз из всех участников миллиард достался нам, то однозначно нужно совершить добрые дела. Будем оказывать адресную помощь нуждающимся людям, больным детям и приютам. Конечно, близких тоже обеспечим всем необходимым», — пояснил он.
Налог на выигрыш составит почти 150 млн рублей. Оставшиеся 850 млн 100 тыс. рублей победитель получит в течение 180 дней с даты предъявления лотерейного билета.
Земсков — второй в истории российских лотерей обладатель выигрыша в 1 млрд рублей. В первый раз такую сумму в «Русское лото» выиграла в январе 2020 года Надежда Бартош из Московской области.