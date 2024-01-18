Peacock покажет расширенные версии эпизодов сериала «Офис»

«Офис» рассказывает в псевдодокументальном стиле о жизни офиса бумажной компании «Дандер-Миффлин». Сериал был 43 раза номинирован на премию «Эмми», а всего получил более 21 награды, в том числе как лучший комедийный сериал. Журнал Time включил «Офис» в список «Сто лучших телевизионных шоу всех времен».