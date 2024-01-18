Peacock покажет расширенные версии эпизодов сериала «Офис»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:46
Фото: Universal Television

Канал Peacock выпустит расширенные эпизоды из седьмого сезона сериала «Офис». Их покажут 22 января.

Peacock покажет никогда ранее не публиковавшиеся моменты и специальные сцены. В седьмой сезон «Офиса» входят заключительные эпизоды со Стивом Кареллом в роли Майкла Скотта, а также появляются Уилл Феррелл, Рэй Романо и Джим Кэрри.

Обычно серии сериала длились по 22 минуты. Однако длительность расширенных серий приближается к 30 минутам, а некоторые даже достигают 45 минут. Новые сцены получат эпизоды «Рождество со вкусом», «Уровень тревоги: Полночь», «Гаражная распродажа», «Последние Данди Майкла», «Прощай, Майкл», «Комитет».

Ранее стало известно, что создатель американской версии сериала «Офис» Грег Дэниелс приступил к работе над продолжением сериала. В ближайшее время планируется разработка идей для новых серий.

«Офис» рассказывает в псевдодокументальном стиле о жизни офиса бумажной компании «Дандер-Миффлин». Сериал был 43 раза номинирован на премию «Эмми», а всего получил более 21 награды, в том числе как лучший комедийный сериал. Журнал Time включил «Офис» в список «Сто лучших телевизионных шоу всех времен».

Подробности по теме
Сериал «Офис» показал расширенную сцену с паркуром Майкла, Дуайта и Энди
Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+