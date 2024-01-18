Peacock покажет расширенные версии эпизодов сериала «Офис»

Peacock покажет никогда ранее не публиковавшиеся моменты и специальные сцены. В седьмой сезон «Офиса» входят заключительные эпизоды со Стивом Кареллом в роли Майкла Скотта, а также появляются Уилл Феррелл, Рэй Романо и Джим Кэрри.
Обычно серии сериала длились по 22 минуты. Однако длительность расширенных серий приближается к 30 минутам, а некоторые даже достигают 45 минут. Новые сцены получат эпизоды «Рождество со вкусом», «Уровень тревоги: Полночь», «Гаражная распродажа», «Последние Данди Майкла», «Прощай, Майкл», «Комитет».
Ранее стало известно, что создатель американской версии сериала «Офис» Грег Дэниелс приступил к работе над продолжением сериала. В ближайшее время планируется разработка идей для новых серий.
«Офис» рассказывает в псевдодокументальном стиле о жизни офиса бумажной компании «Дандер-Миффлин». Сериал был 43 раза номинирован на премию «Эмми», а всего получил более 21 награды, в том числе как лучший комедийный сериал. Журнал Time включил «Офис» в список «Сто лучших телевизионных шоу всех времен».