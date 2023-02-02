Сериал «Офис» показал расширенную сцену с паркуром Майкла, Дуайта и Энди

На официальном ютуб-канале сериала «Офис» появилась расширенная версия вступительной сцены с паркуром из шестого сезона.
В ней Майкл (Стив Кэрелл), Дуайт (Рейнн Уилсон) и Энди (Эд Хелмс) пытаются снять собственное видео с паркуром, выкрикивая при этом «Паркур!».
В расширенной версии добавляются сцены, как Майкл осторожно таранит двери лифта, Энди катается на гигантской шине, а затем все трое делают передышку в комнате отдыха.
Начиная со второго сезона, большинство серий «Офиса» начинались со вступительных сцен, которые, как правило, не имели отношения к сюжету эпизода. Например, когда медлительный бухгалтер Кевин тщательно описывает процесс приготовления чили, а затем трагически проливает кастрюлю с ним на пол.
Эта сцена стала одной из самых популярных за весь сериал. Ее успех привел к тому, что рецепт чили был опубликован в правилах и условиях на сайте Peacock, а также в кулинарной книге самого актера Брайана Баумгартнера.
«Офис» рассказывает в псевдодокументальном стиле о жизни офиса бумажной компании «Дандер-Миффлин». Сериал был 43 раза номинирован на премию «Эмми», а всего получил более 21 награды, в том числе как лучший комедийный сериал. Журнал Time включил «Офис» в список «Сто лучших телевизионных шоу всех времен».