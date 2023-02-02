Реклама
Новости

Сериал «Офис» показал расширенную сцену с паркуром Майкла, Дуайта и Энди

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:16

На официальном ютуб-канале сериала «Офис» появилась расширенная версия вступительной сцены с паркуром из шестого сезона.

В ней Майкл (Стив Кэрелл), Дуайт (Рейнн Уилсон) и Энди (Эд Хелмс) пытаются снять собственное видео с паркуром, выкрикивая при этом «Паркур!».

В расширенной версии добавляются сцены, как Майкл осторожно таранит двери лифта, Энди катается на гигантской шине, а затем все трое делают передышку в комнате отдыха.

Начиная со второго сезона, большинство серий «Офиса» начинались со вступительных сцен, которые, как правило, не имели отношения к сюжету эпизода. Например, когда медлительный бухгалтер Кевин тщательно описывает процесс приготовления чили, а затем трагически проливает кастрюлю с ним на пол.

Эта сцена стала одной из самых популярных за весь сериал. Ее успех привел к тому, что рецепт чили был опубликован в правилах и условиях на сайте Peacock, а также в кулинарной книге самого актера Брайана Баумгартнера.

«Офис» рассказывает в псевдодокументальном стиле о жизни офиса бумажной компании «Дандер-Миффлин». Сериал был 43 раза номинирован на премию «Эмми», а всего получил более 21 награды, в том числе как лучший комедийный сериал. Журнал Time включил «Офис» в список «Сто лучших телевизионных шоу всех времен».

расскажите друзьям
люди
Стив КэреллРейнн УилсонЭд ХелмсБрайан Баумгартнер
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»