Бэтмен и Супермен станут общественным достоянием после 2034 года

Александр Голиков
Сегодня в 09:38
Кадр из фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Фото: Warner Bros.

Многие культовые персонажи, запустившие вселенную комиксов DC, через 10 лет начнут становиться общественным достоянием, сообщает Variety.

Супермена и Лоис Лейн это коснется в 2034 году, Бэтмена — в 2035-м, Джокера — в 2036-м, а Чудо-женщины — в 2037 году. После этого любой желающий сможет создавать контент с участием героев и получать с него доход.

Как отмечает издание, общественным достоянием станут версии героев и самых первых комиксов. В них Супермен, например, мог только прыгать, а не летать, ему также был не страшен криптонит. Именно такую версию персонажа смогут использовать авторы для своих проектов. Бэтмен сможет появляться в историях лишь без Робина.

Автор комиксов Крис Симс ожидает наплыв комиксов про Бэтмена сразу же после окончания лицензии. «Их будут сотни, — сказал он. — И они будут готовы к выходу». Кинопродюсеры явно тоже подготовятся к моменту — как это было с Дракулой и Робин Гудом.

1 января 2024 общественным достоянием стала версия Микки Мауса из мультфильма «Пароходик Уилли» 1928 года. Скоро в сети появился трейлер низкобюджетного слэшера Mickey’s Mouse Trap с участием персонажа.

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