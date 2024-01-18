Бэтмен и Супермен станут общественным достоянием после 2034 года

Как отмечает издание, общественным достоянием станут версии героев и самых первых комиксов. В них Супермен, например, мог только прыгать, а не летать, ему также был не страшен криптонит. Именно такую версию персонажа смогут использовать авторы для своих проектов. Бэтмен сможет появляться в историях лишь без Робина.