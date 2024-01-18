Бэтмен и Супермен станут общественным достоянием после 2034 года

Многие культовые персонажи, запустившие вселенную комиксов DC, через 10 лет начнут становиться общественным достоянием, сообщает Variety.
Супермена и Лоис Лейн это коснется в 2034 году, Бэтмена — в 2035-м, Джокера — в 2036-м, а Чудо-женщины — в 2037 году. После этого любой желающий сможет создавать контент с участием героев и получать с него доход.
Как отмечает издание, общественным достоянием станут версии героев и самых первых комиксов. В них Супермен, например, мог только прыгать, а не летать, ему также был не страшен криптонит. Именно такую версию персонажа смогут использовать авторы для своих проектов. Бэтмен сможет появляться в историях лишь без Робина.
Автор комиксов Крис Симс ожидает наплыв комиксов про Бэтмена сразу же после окончания лицензии. «Их будут сотни, — сказал он. — И они будут готовы к выходу». Кинопродюсеры явно тоже подготовятся к моменту — как это было с Дракулой и Робин Гудом.