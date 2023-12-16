Микки Маус станет общественным достоянием в 2024 году

Однако в 1970-х годах Disney пролоббировал продление этого срока еще на 20 лет, что привело к принятию нового закона об авторском праве. А 20 лет спустя, компания снова заговорила о продлении срока, что привело к принятию Закона о продлении срока действия авторского права от 1998 года, который прозвали «Законом о защите Микки Мауса».