Микки Маус станет общественным достоянием в 2024 году

Микки Маус перейдет в общественное достояние 1 января 2024 года. Это произойдет, спустя почти сто лет после его премьеры в мультфильме 1928 года «Пароходик Уилли», сообщает Business Insider.
Речь идет о первой версии персонажа, которая сильно отличается от той, что все знают на сегодняшний день. У мышонка узкий, тонкий хвост и более длинный нос.
Изначально авторское право на этого персонажа должно было истечь в 1984 году, так как, согласно закону, принятому в 1909 году, произведение может оставаться закрытым от посторонних глаз в течение 28 лет с возможностью продления еще на 28 лет.
Однако в 1970-х годах Disney пролоббировал продление этого срока еще на 20 лет, что привело к принятию нового закона об авторском праве. А 20 лет спустя, компания снова заговорила о продлении срока, что привело к принятию Закона о продлении срока действия авторского права от 1998 года, который прозвали «Законом о защите Микки Мауса».
Компания не переживает, что после 1 января 2024 года по всему миру появятся самодельные Микки, так как каждый раз, когда Disney создает измененную версию персонажа, она получает авторские права. Поэтому все современные изображения мышонка защищены. Еще компания владеет торговыми марками на современное воплощение Микки Мауса.
В 2022 году первоначальная версия Винни-Пуха стала общественным достоянием. Год спустя образ персонажа использовали в нашумевшем низкорейтинговом слэшере «Винни-Пух: Кровь и мед».