Вышел трейлер низкобюджетного слешера о Микки-Маусе

На ютубе появился трейлер низкобюджетного слешера о Микки-Маусе. Это произошло 2 января — на следующий день после того, как ранняя версия персонажа Disney стала достоянием общественности.
Синопсис хоррора «Ловушка Микки-Мауса» («Mickey’s Mouse Trap») гласит: «Сегодня Алекс исполняется 21 год, но она застряла в игровых автоматах в позднее время, поэтому ее друзья решают сделать ей сюрприз, однако убийца в маске, одетый как Микки-Маус, собирается разыграть с ними собственную игру, в которой девушка должна выжить».
В трейлере действительно появляется человек в маске Микки-Мауса, нападающий на девушку и преследующий ее друзей. Действие происходит в заведении, напоминающем семейное кафе из «Пять ночей с Фредди» (только не заброшенное).
В ролике появляются слова: «Место для развлечений. Место для веселья. Место для охоты. Мышь на свободе».
Режиссером фильма выступил Джейми Бейли, который отметил: «Мы просто хотели повеселиться. Я имею в виду, что это Микки-Маус из „Пароходика Вилли“, убивающий людей. Это нелепо. Мы работали над проектом и получали удовольствие, я думаю, это заметно».
В трейлере использованы кадры из классического «Пароходика Вилли» с Микки-Маусом — самого раннего из сохранившихся звуковых мультфильмов. Disney выпустил «Пароходик Вилли» в 1928 году, а 1 января 2024 года — ровно через 95 лет после даты регистрации — мультфильм (а вместе с ним и ранние версии Микки- и Мини-Маус) стали достоянием общественности. Более поздняя версия 1935 года все еще принадлежит студии.
Точной даты выхода фильма пока нет, но продюсеры планируют выпустить его в марте.
«Ловушка Микки-Мауса» следует за слешером о Винни Пухе с подзаголовком «Кровь и мед». Он вышел в прошлом году и тоже стал возможен благодаря истечению авторских прав на персонажа.