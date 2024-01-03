Вышел трейлер низкобюджетного слешера о Микки-Маусе

В трейлере использованы кадры из классического «Пароходика Вилли» с Микки-Маусом — самого раннего из сохранившихся звуковых мультфильмов. Disney выпустил «Пароходик Вилли» в 1928 году, а 1 января 2024 года — ровно через 95 лет после даты регистрации — мультфильм (а вместе с ним и ранние версии Микки- и Мини-Маус) стали достоянием общественности. Более поздняя версия 1935 года все еще принадлежит студии.