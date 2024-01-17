Американская актриса Шэрон Стоун, известная по фильмам «Основной инстинкт» и «Альфа Дог», предлагала снять фильм о кукле Барби еще в 90-х годах. Об этом она рассказала в комментариях к посту Америки Ферреры в соцсетях.
Феррера опубликовала видео того, как она получает награду Critics Choice Awards. Стоун ответила на ролик. Она написала, что благодарна за «смелость и выдержку», которые проявили создатели фильма «Барби»,
«Меня подняли на смех на студии, когда я пришла с идеей о Барби в 90-х, поддерживаемая главой Барби. Как далеко мы продвинулись», — отметила актриса.
Феррера не ответила на слова Стоун, зато на них откликнулись другие пользователи соцсетей. Они сказали, что в 90-х женщины не показывали такого единения и поддержки, как это происходит сегодня.
«Это грустно, что даже в 90-х в мире так мерзко обращались с женщинами и цветными людьми. Спасибо, что раздвигаете границы. Нас бы здесь не было, если бы такие, как вы, не пытались», — написал один из подписчиков.
Другой высказал предположение, что фильм с участием Стоун получился бы «гораздо лучше» картины Греты Гервиг.
«Какой позор. Я уверен, многим зрителям он [фильм — Прим. ред.] понравился бы тогда тоже. Черт, они сделали фильм о Флинстоунах в 90-х. Почему вообще фильм о Барби был смехотворной идеей?» — удивился третий.
Фильм «Барби» вышел летом 2023 года и стал самым кассовым кинопроектом года. Он заработал в мировом прокате 1,4 млрд долларов. После успеха «Барби» компания Mattel задумалась о создании фильмов о других своих популярных куклах — «Американской девочке» и «Полли Покет».