Mattel выпустит фильм по мотивам серии кукол «Американская девочка»

Американский производитель игрушек Mattel, известный главным образом благодаря куклам Барби, разработает фильм по мотивам своей другой популярной серии кукол «Американская девочка». Об этом сообщил Deadline.
Картину создаст студия Paramount Pictures вместе с Temple Hill Entertainment. Сценарий ленты напишет Линдси Андерсон Бир, работавшая над лфильмами «Кладбище домашних животных: Кровные узы» и «Сьерра Берджесс — неудачница».
Бир также станет продюсером проекта. Кинематографистка рассказала, что в детстве у нее и ее сестры были куклы из коллекции American Girl — Кирстен и Молли. Бир отметила, что хотела бы снять фильм, который она бы мечтала увидеть в детстве.
«Они [Кирстен и Молли] не казались куклами для игры, скорее они были настоящими людьми, чьи миры мы могли представить сами. Они — исторически точные игрушки с тщательно продуманными и захватывающими предысториями, которые идеально подходят для показа на экране», — подчеркнула режиссер.
«„Американская девочка“ — это любимая франшиза, богатая историей и задумками, имеющая миллионы преданных фанатов. С помощью кукол, книг, представлений и телефильмов бренд завоевывал сердца на протяжении десятилетий. Мы рады продолжить движение Mattel Films и поработать с Paramount Pictures, Temple Hill Entertainment и Линдси Андерсон Бир», — заявил президент Mattel Films Робби Бреннер.
Серия кукол American Girl появилась в 1986 году, ее придумал учитель и предприниматель Плезант Т. Роланд. С помощью игрушек он хотел рассказать девочкам истории о приключениях героинь, живущих в разных эпохах. Куклы, по задумке автора, должны были питать воображение детей и обеспечивать их одновременно развлечениями и образованием.
Ранее Mattel Films разработала в сотрудничестве с Warner Bros. фильм «Барби». Он стал самым кассовым кинопроектом 2023 года и заработал в мировом прокате 1,4 млрд долларов.