Исследование: 79% женщин применяли силу к мужчинам в качестве самообороны

Домашнее насилие остается проблемой, с которой преимущественно сталкиваются именно женщины. К такому выводу пришел Консорциум женских НПО в своем исследовании, в рамках которого была изучена статистика уголовных дел о причинении тяжкого вреда здоровью (части 1–3 статьи 111 УК РФ) с 2011 по 2022 год, где потерпевшие остались живы.
Авторы обнаружили 156 509 приговоров, из которых 91 852 оказались непригодны для научного изучения. Все дело в том, что до 2020 года статья 111 УК предусматривала возможность особого порядка рассмотрения дел.
В его рамках обвиняемый мог признать вину в обмен на более мягкое наказание. «Приговоры, вынесенные в особом порядке, содержат мало деталей, поэтому мы не могли их использовать для целей нашего исследования. И сконцентрировались на анализе 64 657 приговоров, принятых в общем порядке», — пояснили авторы.
В ходе исследования было обнаружено, что в 43% случаев присутствовали признаки партнерского или семейного насилия, из этих преступлений 82% были совершены именно партнером. Поводами для насилия с его стороны становились ревность, отказ продолжать отношения, подозрение в измене и измена.
Абсолютным большинством агрессоров в приговорах были мужчины — 81%. Только в 16% случаев мужчины пострадали от партнерок или родственников.
Еще в исследовании говорится, что 79% женщин, применивших насилие к мужчинам, пытались защититься от агрессии. При этом суд признал поведение потерпевшего противоправным в 47% случаев, а аморальным — в 16%. Оба этих признака позволяют смягчить наказание.
«Система правосудия экономит свое время на обвиняемых женщинах, не принимая во внимание и не оценивая тот факт, что они защищались от насилия со стороны потерпевшего. Этот вывод не был основной целью нашего исследования, но стал его важным результатом», — подчеркивает Консорциум женских НПО.
Для улучшения ситуации авторы исследования предложили несколько мер. Среди них — принять «всесторонний» закон о «предотвращении и пресечении насилия в отношении женщин с четким определением домашнего насилия».
«Первые проекты закона о домашнем насилии были еще в девяностые, но он до сих пор не принят, так как на государственном уровне отказываются признавать проблему домашнего насилия системной», — говорит соавтор исследования адвокат Мари Давтян.