Исследование: 79% женщин применяли силу к мужчинам в качестве самообороны

«Система правосудия экономит свое время на обвиняемых женщинах, не принимая во внимание и не оценивая тот факт, что они защищались от насилия со стороны потерпевшего. Этот вывод не был основной целью нашего исследования, но стал его важным результатом», — подчеркивает Консорциум женских НПО.