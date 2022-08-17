Исследование: в прошлом году 72% убитых в России женщин погибли от домашнего насилия

За два пандемийных года в России доля жертв домашнего насилия от числа всех убитых женщин значительно выросла. Если в предыдущие девять лет она составляла в среднем 65,8%, то в 2020-м — 70,9%, а в 2021-м — 71,7%. К такому выводу пришел Консорциум женских неправительственных организаций, который изучил приговоры при помощи программы «Алгоритм света».

Количество дел, связанных с убийством женщин в ситуации домашнего насилия, тоже выросло. В 2018-м было заведено 1128 таких дел, в 2019-м — 953, в 2020-м — 1420, в 2021-м — 1260. Увеличился и уровень партнерского насилия. Из общего числа погибших от домашнего насилия в 2021-м и 2022-м партнерами были убиты 92,5 и 92,8% соответственно. Остальные — родственниками.

Регионами с самым высоким уровнем домашнего насилия в два предыдущих года стали Петербург и Пермский край. В них 77% убитых женщин погибли от рук партнеров или родственников. Следом с показателем в 75% идут Подмосковье, Омская и Курганская области.

«С 2011 по 2019 год чуть больше половины всех убитых женщин погибли от рук партнера. В 2020 и 2021 году — две трети. Полученные данные подтверждают гипотезу о том, что режим самоизоляции спровоцировал в первую очередь всплеск партнерского насилия».

Авторы доклада отмечают, что законы о карантине стали серьезным препятствием для женщин, находящихся в ситуации насилия. Страх привлечения к ответственности вынуждал женщин оставаться в доме вместе с агрессором, поясняют они.

По словам исследователей, страны, где изначально была создана система профилактики домашнего насилия, активно принимали дополнительные меры поддержки пострадавших в период пандемии. Чаще всего эти меры были связаны с переводом большинства услуг для пострадавших в режим онлайн, широкое информирование и создание специальных дополнительных мест в убежищах, новых механизмов, обеспечивающих доступ к правосудию.

«Россия оказалась одной из самых неподготовленных для защиты пострадавших от домашнего насилия стран».

В Консорциуме отмечают, что ситуация с поддержкой пострадавших от домашнего насилия в России осложнялась отсутствием законодательной базы и отлаженных государственных механизмов в этой области. Большинство государственных служб и учреждений занимались в первую очередь борьбой с пандемией.

«Более тридцати лет в России регулярно предпринимаются попытки принять закон против домашнего насилия, но каждый раз они ни к чему не приводят».

Авторы отчета приводят выдержки из нескольких приговоров, подтверждающие, что пандемия и ее социально-экономические последствия послужили одной из причин преступления:

«Бакулин К.Н., осознавая противоправность и общественную опасность своих действий в виде причинения смерти другому человеку, испытывая личную неприязнь к потерпевшей, возникшей в процессе ссоры по мотивам ревности, действуя умышленно, взял неустановленный нож, которым нанес не менее 188 травматических воздействий по телу БАП».

По словам матери убитой, «ее дочь работала упаковщицей на складе до пандемии коронавируса, впоследствии находилась на самоизоляции. Она предполагает, что в связи с тяжелой ситуацией в стране, возникшей по причине пандемии, Бакулин К.Н. стал злоупотреблять спиртными напитками ».

«Начался карантин из‑за коронавируса, обратно он уехать не мог и остался у сына. Дети уехали лечить внукам зубы. Он говорил ей, что у него нет терпения. Около 11 часов 00 минут, у него и Т.Р.Ф. произошла очередная словесная ссора. Его супруга начала негативно высказываться в адрес его отца и матери, используя грубую нецензурную брань. В ходе ссоры, когда они находились в ближней ко входу в дом жилой комнате, он сразу же вышел из данной комнаты, взял кухонный нож. Он подошел к Т.Р.Ф. Удары он наносил в быстрой последовательности одно за другим».

Консорциум рассматривал дела по трем статьям Уголовного кодекса: 105 УК — убийство, 111, часть 4, УК — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, и 107 УК — убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения. Остальные преступления, связанные с насилием в отношении женщин, в данном исследовании не рассматриваются.

Всего было проанализировано 11 175 новых приговоров, размещенных в открытом доступе на ГАС «Правосудие» и сайте Мосгорсуда. Среди них 3759 описывают убийства женщин. В 2680 делах женщина была убита своим партнером или родственником. Реальное число погибших от домашнего насилия может быть выше, поскольку многие приговоры еще не опубликованы, отмечают авторы доклада.

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