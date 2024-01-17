Лана Дель Рей, Tyler The Creator и No Doubt: названы участники фестиваля Coachella в 2024 году

Стал известен состав участников фестиваля Coachella 2024, который пройдет в апреле в городе Индио, штат Калифорния.
Хедлайнерами станут Лана Дель Рей, Tyler, The Creator и Doja Cat. Среди других подтвержденных артистов — Peso Pluma, Blur, J Balvin, Bizarrap, Deftones, Ice Spice, Пегги Гу, Grimes, Bleachers, Lil Uzi Vert, DJ Snake, Суки Уотерхаус, Lovevoy, Тинаши, Джон Батист, Skepta, Lil Yachty, Биби Рекса, Рене Рэпп и многие другие.
Еще на фестивале состоится специальный реюнион группы No Doubt. В честь первого за почти десятилетие концерта группа опубликовала видео, в котором Гвен Стефани, Тони Канал, Том Дюмон и Адриан Янг согласились вновь собраться. Ролик появился за несколько часов до объявления участников Coachella.
Coachella будет проходить в течение двух выходных: 12–14 апреля и 19–21 апреля. Предварительная продажа билетов стартует 19 ноября.
Стоимость входных билетов начинается от 499 долларов (около 43 тыс. рублей). Вип-билеты обойдутся в 1069 долларов (около 93 тыс. рублей) и 1269 долларов (около 111 тыс. рублей).
В 2023 году хедлайнерами Coachella были Bad Bunny, Blackpink, Фрэнк Оушен и Blink-182. Также выступали Gorillaz, Розалия, Бьорк, Charli XCX и другие.