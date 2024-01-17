Лана Дель Рей, Tyler The Creator и No Doubt: названы участники фестиваля Coachella в 2024 году

Еще на фестивале состоится специальный реюнион группы No Doubt. В честь первого за почти десятилетие концерта группа опубликовала видео, в котором Гвен Стефани, Тони Канал, Том Дюмон и Адриан Янг согласились вновь собраться. Ролик появился за несколько часов до объявления участников Coachella.