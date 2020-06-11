Фестиваль Coachella отменили в этом году, пишет Variety. Изначально он должен был пройти в апреле, затем его перенесли на октябрь.

Сотрудник отдела здравоохранения американского округа Риверсайд, где проходит фестиваль, заявил, что мероприятие нельзя провести осенью, так как в это время возможна вторая волна коронавируса. Один из организаторов Coachella Дэн Бекерман сказал: «Теперь ясно, что живые мероприятия с фанатами не возобновятся в течение многих месяцев и, вероятно, не раньше чем в 2021 году».

Фестиваль может пройти или в апреле 2021 года, или в октябре 2021 года. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Тем, кто купил билеты на этот год, вернут деньги.

Планировалось, что в этом году на Coachella выступят Фрэнк Оушен, Лана Дель Рей, Трэвис Скотт, Лил Узи Верт, Дензел Карри, российская группа «Ленинград» и другие известные артисты. В прошлом году фестиваль посетили около 500 тыс. человек.