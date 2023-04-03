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YouTube будет вести прямые трансляции с шести сцен фестиваля Coachella

Юлия Онодэра
Вчера в 23:42

Видеосервис YouTube анонсировал, что будет вести прямые трансляции со всех шести сцен музыкального фестиваля Coachella, который пройдет в течение двух уик-эндов апреля — c 14 по 16 апреля и с 21 по 23 апреля.

В компании заявили, что выступления смогут посмотреть все желающие как в США, так и за границей. Концерты также будут повторять после завершения трансляции. В перерывах между ними зрителям покажут репортажи из закулисья фестиваля.

Трансляция с Coachella пройдет на YouTube уже в 11-й раз, однако впервые она покроет все музыкальные мероприятия. Среди них будут выступления Бьорк, Gorillaz, Розалии, Blondie, Фрэнка Оушена, Кэлвина Харриса и других артистов.

Полное расписание шоу можно найти на сайте фестивале. В пятничную программу включены The Chemical Brothers и Bad Bunny, в субботнюю — Charli XCX, Blackpink и Labirinth, в воскресную — Портер Робинсон и Доминик Файк.

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