На церемонии «Эмми» в честь Мэттью Перри исполнили саундтрек из «Друзей»

На церемонии вручения «Эмми» почтили память Мэттью Перри. В его честь исполнили кавер на песню «I’ll Be There for You» — саундтрек из сериала «Друзья», который всегда будет ассоциироваться с Перри и его коллегами по шоу.
Композицию исполнили певец Чарли Пут и дуэт The War and Treaty. В это время на экран выводили фотографии артистов, ушедших из жизни в 2022–2023 годах, — Кирсти Элли, Андре Броэра, Пола Рубенса, Анджелы Лэнсбери и других.
Мэттью Перри умер 28 октября в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 54 лет. Его обнаружили утонувшим в гидромассажной ванне. Позже экспертиза установила, что актер скончался от «острого воздействия кетамина».