Apple запустит новую версию App Store для пользователей из стран ЕС

Закон обяжет Apple разрешить загрузки приложений на устройства в обход App Store, а также запретит брать комиссию с разработчиков за размещение в магазине. Версия App Store для ЕС будет поддерживать скачивание на iPhone и прочие гаджеты неопубликованные приложения, а в других странах скачивание в обход так и останется недоступным.