Apple запустит новую версию App Store для пользователей из стран ЕС

App Store в рамках подготовки к изменению законодательства ЕС разделит магазин с приложениями App Store, сообщил инсайдер Bloomberg Марк Гурман. Новая версия будет доступна для пользователей из Европы.
Закон о цифровых рынках, который обязывает Apple открыть доступ сторонним магазинам приложений, вступил в силу 1 ноября. Apple должна привести свои сервисы в соответствие к обновлениям к 7 марта.
Закон обяжет Apple разрешить загрузки приложений на устройства в обход App Store, а также запретит брать комиссию с разработчиков за размещение в магазине. Версия App Store для ЕС будет поддерживать скачивание на iPhone и прочие гаджеты неопубликованные приложения, а в других странах скачивание в обход так и останется недоступным.
Apple предупредила об угрозе безопасности iOS и пользователей перед вредоносными ПО из‑за этого закона. Корпорация планирует запуск платной системы проверки для сторонних приложений, которая отчасти может покрыть убытки от отмены комиссии.
Об этих изменениях стало известно еще в конце 2022 года. Предполагается, что закон выровняет позиции всех игроков на рынке.
В июне Евросоюз обязал производителей смартфонов и ноутбуков делать аккумуляторы съемными. Новые правила вступят в силу в 2027 году.