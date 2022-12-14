Apple разрешит скачивать приложения со сторонних площадок в странах ЕС

На такой шаг технологический гигант пошел из‑за нового закона ЕС о цифровых рынках, который был подписан в сентябре и начинает действовать с 2024 года. Предполагается, что документ выровняет позиции всех игроков на рынке.
Apple планирует подготовить необходимые изменения в 2023 году, но окончательное решение еще не принято. Компания продолжает доказывать европейским властям, что установка приложений со сторонних площадок может создать уязвимости в безопасности и проблемы конфиденциальности.
В компании не исключают, что Apple выдвинет ряд требований сторонним онлайн-магазинам приложений. Также рассматривается возможность платной проверки со стороны компании.
Пока Apple рассчитывает изменить правила установки приложений только в странах Евросоюза. Однако в случае введения подобных мер другими странами компания расширит зону действия нововведений.