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Apple разрешит скачивать приложения со сторонних площадок в странах ЕС
Виктория Шанина
Сегодня в 10:27

Apple планирует разрешить пользователям из стран Евросоюза загружать приложения на устройства iPhone и iPad не только из App Store, но и сторонних онлайн-магазинов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

На такой шаг технологический гигант пошел из‑за нового закона ЕС о цифровых рынках, который был подписан в сентябре и начинает действовать с 2024 года. Предполагается, что документ выровняет позиции всех игроков на рынке.

Apple планирует подготовить необходимые изменения в 2023 году, но окончательное решение еще не принято. Компания продолжает доказывать европейским властям, что установка приложений со сторонних площадок может создать уязвимости в безопасности и проблемы конфиденциальности.

В компании не исключают, что Apple выдвинет ряд требований сторонним онлайн-магазинам приложений. Также рассматривается возможность платной проверки со стороны компании.

Пока Apple рассчитывает изменить правила установки приложений только в странах Евросоюза. Однако в случае введения подобных мер другими странами компания расширит зону действия нововведений.

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