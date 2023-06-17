Евросоюз обяжет производителей смартфонов и ноутбуков делать аккумуляторы съемными

Кроме этого, Европарламент устанавливает строгие нормы по сбору отходов и восстановлению материалов из старых батарей. Процентное соотношение по каждому из этих показателей будет увеличиваться через определенные промежутки времени в период до 2031 года, и тогда сбор отходов должен составить 61%, а из старых портативных батарей должно быть извлечено 95% материалов. Также будет установлен минимальный уровень содержания вторичного сырья в новых батареях, но только «через восемь лет после вступления в силу постановления».