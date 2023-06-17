Евросоюз обяжет производителей смартфонов и ноутбуков делать аккумуляторы съемными

Европарламент утвердил новые правила разработки, производства и переработки всех электрических батарей, продаваемых на территории стран союза, обратил внимание PC Mag. Одно из требований предписывает делать аккумуляторы смартфонов съемными.
Строго говоря, любой аккумулятор в мобильных устройствах является съемным. При помощи специальных инструментов его можно извлечь и заменить. Однако вендоры чаще всего запрещают потребителям разбирать гаджеты и обнуляют сервисную гарантию, если их целостность была нарушена кем‑то кроме сотрудников авторизованных центров.
Вступающие в силу в 2027 году новые правила должны это изменить. Одно их них прямо предписывает компаниям вроде Apple, Samsung или Google «проектировать портативные батареи в приборах таким образом, чтобы потребители могли сами легко извлекать и заменять их».
Также новый закон обязывает электромобили, легкие транспортные средства вроде электровелосипедов и скутеров, а также промышленные батареи емкостью больше 2 кВт/ч иметь обязательную декларацию об углеродном следе, этикетку и цифровой паспорт.
Кроме этого, Европарламент устанавливает строгие нормы по сбору отходов и восстановлению материалов из старых батарей. Процентное соотношение по каждому из этих показателей будет увеличиваться через определенные промежутки времени в период до 2031 года, и тогда сбор отходов должен составить 61%, а из старых портативных батарей должно быть извлечено 95% материалов. Также будет установлен минимальный уровень содержания вторичного сырья в новых батареях, но только «через восемь лет после вступления в силу постановления».
Члены Европарламента подавляющим большинством голосов одобрили новые правила: 587 голосов «за», только девять «против» и 20 воздержавшихся. Далее Евросовет должен будет одобрить текст до его публикации и вступления в силу. По данным Android Authority, закон вступит в силу в начале 2027 года, но ЕС может отложить его, если производители продемонстрируют, что им необходимо больше времени для его соблюдения.
Ранее Европейский Союз обязал производителей смартфонов использовать стандартный разъем USB-C вместо проприетарных. Это правило также распространяется и на Apple, которая до сих пор в айфонах использует порт Lightning. Ожидается, что iPhone 15 исправит это положение и получит такое же отверстие, как у его конкурентов.