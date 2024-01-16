Кид Кади устанавливает гигантские статуи самого себя по всему миру

Кид Кади устанавливает гигантские статуи самого себя в городах по всему миру в рамках продвижения своего нового альбома «Insano». Об этом рэпер рассказал в своих соцсетях.
Так 10-метровые статуи появились в Париже и в калифорнийском Лонг-Бич. Появление конструкции в последнем месте вынудило аккаунт города объяснить в своих соцсетях, что происходит.
«Артист посетит #LongBeach сегодня для частного рекламного мероприятия в одном из местных бизнесов, и статуя является частью этого мероприятия», — говорится в сообщении.
Релиз «Insano» состоялся 12 января. Это девятый студийный альбом Кади и первый с 2022 года «Entergalactic». Он стал последним релизом по его контракту с Republic Records и включает синглы «Porsche Topless» и «At the Party».
Через несколько дней после этого Кади анонсировал свои мемуары «Cudi», по которым может пройти книжный тур.