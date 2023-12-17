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Кид Кади анонсировал мемуары «Cudi» и книжный тур

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:56

Кид Кади анонсировал свои мемуары «Cudi», по которым может пройти книжный тур. Рэпер намерен выпустить книгу примерно в сентябре 2024 года.

«Я знаю, что эта книга вдохновит вас прожить свою жизнь в полной мере при каждой возможности, достичь своих мечтаний и усердно работать, чтобы воплотить их в реальность, и держать Бога рядом. Потому что, несмотря на все взлеты и падения, именно Он никогда не оставлял тебя одного», — написал Кади в X. Музыкант расскажет о своей жизни и чувствах, «моментах, людях, старении, веселье, безумии и тьме».

Кади сообщил о создании книги в сентябре 2022 года, тогда была написана первая глава. Рэпер пообещал «очень честное» произведение, где речь пойдет в том числе о «сексе, наркотиках, любви, вере и мелодии».

К марту 2023 года Кади написал около пяти глав. «Я говорил о многом: о дерьме, о котором вы понятия не имеете, и о вещах, о которых вы никогда не слышали», — говорил он.

В июне Кади выпустил сингл «Porsche Topless». Трек войдет в девятый альбом рэпера, который выйдет в январе.

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