Кид Кади анонсировал мемуары «Cudi» и книжный тур

«Я знаю, что эта книга вдохновит вас прожить свою жизнь в полной мере при каждой возможности, достичь своих мечтаний и усердно работать, чтобы воплотить их в реальность, и держать Бога рядом. Потому что, несмотря на все взлеты и падения, именно Он никогда не оставлял тебя одного», — написал Кади в X. Музыкант расскажет о своей жизни и чувствах, «моментах, людях, старении, веселье, безумии и тьме».