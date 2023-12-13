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Кид Кади получил степень магистра моды. На церемонию вручения диплома пришла его мама

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:32

Кид Кади получил почетную степень магистра в области моды в Институте Марангони в Майами. Об этом рэпер рассказал в своих соцсетях.

На опубликованных снимках Кади стоит вместе со своей мамой, одетый в шапочку и мантию, которые были сшиты на заказ. «Сегодня был действительно особенный день, и моя мама разделила его вместе со мной», — написал рэпер.

© Фото: kidcudi
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© Фото: kidcudi
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«Я получил аттестат зрелости в средней школе и проучился всего один год в колледже. Моя мама наконец-то увидела, как я добился того, чего, как я думал, никогда не добьюсь. И это было прекрасно», — добавил он.

В своем заявлении рэпер также поблагодарил всех студентов и преподавателей. В Институте Марангони подчеркнули, что эта почетная степень является признанием видения и достижений рэпера в формировании современной моды.

© Фото: istitutomarangoni_miami
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© Фото: istitutomarangoni_miami
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© Фото: istitutomarangoni_miami
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В этом году Кади запустил линию одежды Members of the Rage. Вся выручка от покупок в поп-ап-магазине бренда будет направлена в стипендиальный фонд Института Марангони, который поможет другим студентам, изучающим моду и дизайн, достичь своей мечты и пробиться в индустрии.

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