Кид Кади получил степень магистра моды. На церемонию вручения диплома пришла его мама

Кид Кади получил почетную степень магистра в области моды в Институте Марангони в Майами. Об этом рэпер рассказал в своих соцсетях.
На опубликованных снимках Кади стоит вместе со своей мамой, одетый в шапочку и мантию, которые были сшиты на заказ. «Сегодня был действительно особенный день, и моя мама разделила его вместе со мной», — написал рэпер.
«Я получил аттестат зрелости в средней школе и проучился всего один год в колледже. Моя мама наконец-то увидела, как я добился того, чего, как я думал, никогда не добьюсь. И это было прекрасно», — добавил он.
В своем заявлении рэпер также поблагодарил всех студентов и преподавателей. В Институте Марангони подчеркнули, что эта почетная степень является признанием видения и достижений рэпера в формировании современной моды.
В этом году Кади запустил линию одежды Members of the Rage. Вся выручка от покупок в поп-ап-магазине бренда будет направлена в стипендиальный фонд Института Марангони, который поможет другим студентам, изучающим моду и дизайн, достичь своей мечты и пробиться в индустрии.