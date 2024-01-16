Месси вновь признали лучшим игроком года по версии FIFA

Лионель Месси в третий раз стал лучшим игроком FIFA 2023 года среди мужчин, сохранив титул, завоеванный им в 2022 году. Победителя определяют по итогам голосования среди болельщиков, журналистов, капитанов и тренеров сборных.
Футболист опередил финалистов Эрлинга Холанна «Манчестер Сити» и Килиана Мбаппе («ПСЖ»). Месси и Холанн получили по 48 баллов в голосовании, решающим стало большее количество первых мест, которые Месси получил в опросе капитанов национальных сборных (677 против 557).
Еще в число претендентов входили Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Марсело Брозович («Интер»/«Аль-Наср»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Родри («Манчестер Сити»), Бернарду Силва («Манчестер Сити») и Хвича Кварацхелия («Наполи»).
Форвард «Интер Майами» на церемонию не приехал. По данным СМИ, Месси решил пропустить мероприятие из‑за уверенности в своем поражении в номинации. Вместо него награду пришлось принять соведущему Тьерри Анри.
В октябре 2023 года Месси в восьмой раз получил награду «Золотой мяч», которую вручают лучшему игроку года. В данный момент футболист — рекордсмен по числу наград. У Криштиану Роналду, для сравнения, лишь пять «Золотых мячей».