Лионель Месси в восьмой раз был признан лучшим футболистом мира

В минувшем футбольном сезоне Месси стал чемпионом мира вместе со сборной Аргентины, его также признали лучшим игроком турнира. Кроме того, футболист выиграл чемпионат Франции в составе «ПСЖ» — это произошло до его перехода в «Интер Майами» в июле.