Лионель Месси в восьмой раз был признан лучшим футболистом мира

Аргентинский футболист Лионель Месси в восьмой раз получил награду «Золотой мяч», которую вручают лучшему игроку года. Об этом сообщило РИА «Новости».
Обладателя награды определяют путем голосования футбольных журналистов, тренеров и капитанов национальных сборных. Месси получил больше голосов, чем такие претенденты на «Золотой мяч» как Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе и Кевин Де Брейне.
Ранее аргентинский нападающий получал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах. В данный момент Месси — рекордсмен по числу наград. У Криштиану Роналду, для сравнения, — лишь пять «Золотых мячей».
В минувшем футбольном сезоне Месси стал чемпионом мира вместе со сборной Аргентины, его также признали лучшим игроком турнира. Кроме того, футболист выиграл чемпионат Франции в составе «ПСЖ» — это произошло до его перехода в «Интер Майами» в июле.
Стала известна и обладательница «Золотого мяча» среди женщин. Награду присудили футболистке «Барселоны», испанке Айтане Бонмати. Ее клуб стал лучшей командой сезона, а национальная сборная выиграла чемпионат мира.
Лучшим голкипером сезона по версии журнала France Football стал еще один аргентинский футболист — Эмилиано Мартинес. Он обошел в голосовании бельгийца Тибо Куртуа, марокканца Яссина Буну и бразильца Эдерсона.