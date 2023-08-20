Лионель Месси стам самым титулованным футболистом в истории

Победа в финале принесла Месси 44-й титул, по числу кубков он обошел бывшего партнера по «Барселоне» Дани Алвеса. В Испании аргентинец 10 раз выигрывал Ла Лигу, четыре раза — Лигу чемпионов, восемь раз — Суперкубок Испании, семь раз — Кубок страны, а также по три раза брал клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.