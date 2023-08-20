Лионель Месси стам самым титулованным футболистом в истории

Лионель Месси выиграл 44-й титул в своей карьере. Ведомый им «Интер Майами» выиграл американский Кубок лиг.
В финальном матче «Майами» встретился с «Нэшвиллом». Встреча закончилась со счетом 1:1 в основное время, Месси забил единственный мяч своей команды.
Клуб вырвал победу по пенальти со счетом 10:9. Это первый титул в истории команды из Флориды, созданной Дэвидом Бекхэмом в 2018 году.
Аргентинец стал лучшим бомбардиром турнира с 10 забитыми мячами. Это лучший результат в истории турнира, в котором играют команды из США и Мексики и который возник лишь четыре года назад. Кроме этого Месси назвали лучшим игроком этого розыгрыша Кубка лиг.
Футболист также оказался третьим бомбардиром в истории клуба из Майами, его обгоняют лишь соотечественник Гонсало Игуаин (29 забитых мячей) и эквадорец Леонардо Кампана (с 16 голами).
Победа в финале принесла Месси 44-й титул, по числу кубков он обошел бывшего партнера по «Барселоне» Дани Алвеса. В Испании аргентинец 10 раз выигрывал Ла Лигу, четыре раза — Лигу чемпионов, восемь раз — Суперкубок Испании, семь раз — Кубок страны, а также по три раза брал клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.
К тому же со сборной Аргентины футболист одерживал победы на чемпионате мира, Кубке Америки, Олимпиаде и молодежном чемпионате мира, а также в Финалиссиме.
Еще два титула он завоевал с ПСЖ: чемпионат Франции и суперкубок страны. Кубок Франции — единственный турнир, в котором Месси участвовал, но не смог победить.