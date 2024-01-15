Ивент-агентство, организовавшее «голую» вечеринку Насти Ивлеевой, объявило о самоликвидации

Ивент-агентство Departament, которое организовало «голую» вечеринку Насти Ивлеевой, объявило о самоликвидации. Об этом сообщает Baza.
По данным телеграм-канала, агентство пришло к такому решению еще 28 декабря. А уже 12 января была запущена процедура ликвидации.
В конце декабря Лефортовский суд оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»). Свою вину она не признала.
По мнению адвоката Олега Елисеева, ответственность за организацию и проведение мероприятия должна нести компания, заключившая договор с Ивлеевой. Сама блогерка, как он уточняет, не знала, что «гости находились на мероприятии в оскорбляющем человеческое достоинство виде».
Ивент-агентство Departament было основано в 2007 году Петром Ивановым и Павлом Недостоевым. Агентство являлось одним из лидирующих в индустрии в России. Они организовывали мероприятия с участием Снуп Догга, Жан-Клода Ван Дамма и Пэрис Хилтон.