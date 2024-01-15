Ивент-агентство, организовавшее «голую» вечеринку Насти Ивлеевой, объявило о самоликвидации

По мнению адвоката Олега Елисеева, ответственность за организацию и проведение мероприятия должна нести компания, заключившая договор с Ивлеевой. Сама блогерка, как он уточняет, не знала, что «гости находились на мероприятии в оскорбляющем человеческое достоинство виде».