Ивент-агентство, организовавшее «голую» вечеринку Насти Ивлеевой, объявило о самоликвидации

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:30
Фото: departament.com

Ивент-агентство Departament, которое организовало «голую» вечеринку Насти Ивлеевой, объявило о самоликвидации. Об этом сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, агентство пришло к такому решению еще 28 декабря. А уже 12 января была запущена процедура ликвидации.

В конце декабря Лефортовский суд оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»). Свою вину она не признала.

По мнению адвоката Олега Елисеева, ответственность за организацию и проведение мероприятия должна нести компания, заключившая договор с Ивлеевой. Сама блогерка, как он уточняет, не знала, что «гости находились на мероприятии в оскорбляющем человеческое достоинство виде».

Ивент-агентство Departament было основано в 2007 году Петром Ивановым и Павлом Недостоевым. Агентство являлось одним из лидирующих в индустрии в России. Они организовывали мероприятия с участием Снуп Догга, Жан-Клода Ван Дамма и Пэрис Хилтон.

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