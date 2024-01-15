«Я буду бороться за справедливость»: сын Марадоны заявил, что его отца убили

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:03
Фото: Alexander Hassenstein — FIFA/Getty Images

Сын легендарного футболиста Диего Марадоны Диего Армандо заявил, что его отца убили. Его слова передает спортивная газета Marca.

«Расследование продолжается. Мы — его дети — очень верим в аргентинское правосудие. Я убежден, что это не должно было закончиться так. Они убили моего отца. Не мое дело говорить, кто это сделал, у меня есть своя идея, но я не могу ее высказать», — сказал он.

По словам Диего Армандо, они (кто именно, не уточняется) бросили Марадону на произвол судьбы, когда можно было что‑то сделать. «Я дал себе обещание: до последнего дня своей жизни я буду бороться за справедливость», — добавил он.

Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной его смерти стал сердечный приступ.

20 мая 2021 года прокуратура предъявила обвинения в непредумышленном убийстве семерым медработникам, которые занимались лечением спортсмена. Экспертная комиссия по расследованию причин смерти Марадоны пришла к выводу, что он не получил надлежащей помощи после операции по удалению субдуральной гематомы в головном мозге.

По версии прокуратуры, футболист скончался не из‑за халатности или некомпетенции врачей — медработники знали, что пациент умрет, но ничего не сделали, чтобы предотвратить это.

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