«Я буду бороться за справедливость»: сын Марадоны заявил, что его отца убили

«Расследование продолжается. Мы — его дети — очень верим в аргентинское правосудие. Я убежден, что это не должно было закончиться так. Они убили моего отца. Не мое дело говорить, кто это сделал, у меня есть своя идея, но я не могу ее высказать», — сказал он.