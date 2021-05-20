Семерых медработников обвинили в непредумышленном убийстве Марадоны. Им грозит до 25 лет тюрьмы

Аргентинская прокуратура предъявила обвинения в непредумышленном убийстве семерым медработникам, которые занимались лечением Диего Марадоны. Об этом пишет AFP со ссылкой на источники прокуратуре и юридических кругах.

Среди обвиняемых нейрохирург Леопольдо Луке, который делал операцию экс-футболисту, и психиатр Агустина Косачов, которая вела лечение Марадоны. Они оба отрицают вину. Также обвинения предъявлены психологу, трем медсестрам и еще одному врачу. Если их вину докажут, фигурантам может грозить от 8 до 25 лет лишения свободы.

Собеседник агентства в генпрокуратуре заявил, что обвинения основаны на выводах экспертной комиссии, которая занимается расследованием причин смерти Марадоны. Она пришла к выводу, что легенда футбола не получил надлежащей медицинской помощи и был оставлен на произвол судьбы после операции по удалению субдуральной гематомы в головном мозге.

По версии прокуратуры, Марадона умер не из‑за халатности или некомпетентности врачей — медработники знали, что пациент умрет, но ничего не сделали, чтобы предотвратить это.

Бывший аргентинский футболист и тренер Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной его смерти стал сердечный приступ. Расследование обстоятельств смерти Марадоны началось после заявления его дочерей, которые обвинили в ухудшении здоровья отца после операции на мозге нейрохирурга Леопольдо Луке.