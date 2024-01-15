Аналитики назвали самую скачиваемую в 2023 году мобильную игру у россиян

В 2023 году самым скачиваемым мобильным приложением в РФ стала онлайн-игра Roblox, рассказали «Ведомостям» в исследовательской компании Data.ai. Ее скачали 10 млн раз.
Второе место занял симулятор создания персонажа в стиле аниме Gacha Life 2, который установили 9,36 млн раз. Следом идет знаменитая Subway Surf, одна из самых популярных игр в мире.
Количество установок мобильных игр из App Store и Google Play среди российских пользователей выросло год к году на 4% и составило 2,73 млрд по итогам 2023 года. В 2022-м количество установок снизилось на те же 4% и составило 2,63 млрд. Рынок мобильных приложений и игр РФ продолжает занимать шестое место по размерам в мире.
«Часть игроков, находящихся в России, перенесли свои учетные записи, привязав их к магазинам приложений соседних стран — Казахстана, Узбекистана, Армении и др., где нет ограничений. В результате мы можем видеть рост выручки в этих странах, но не в России», — рассказал об изменениях после начала российской спецоперации представитель Data.ai.
В мае 2023-го аналитики спрогнозировали, что к 2027 году в мобильные игры будут играть 35 млн россиян. Под конец года Госдума приняла законопроект, который запрещает использовать на уроках мобильные телефоны даже в учебных целях.