Аналитики назвали самую скачиваемую в 2023 году мобильную игру у россиян

Количество установок мобильных игр из App Store и Google Play среди российских пользователей выросло год к году на 4% и составило 2,73 млрд по итогам 2023 года. В 2022-м количество установок снизилось на те же 4% и составило 2,63 млрд. Рынок мобильных приложений и игр РФ продолжает занимать шестое место по размерам в мире.