Исследование: к 2027 году в мобильные игры будут играть 35 млн россиян

К 2027 году активная аудитория мобильных игр в России вырастет на 35% — до 35 млн человек. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование агентства TelecomDaily.
По состоянию на конец 2022 года в мобильных играх проводили время 26 млн россиян, подсчитали аналитики. Глава TelecomDaily Денис Кусков заявляет, что этот показатель продолжит расти, поскольку увеличивается количество выпускаемых игр для смартфонов, а возникшая в 2022-м проблема оплаты игр уже решена.
Кроме того, рынок невиртуальных развлечений находится в стагнации, считает Кусков. В пример он приводит отсутствие голливудских премьер в кинотеатрах.
Помимо роста числа пользователей, в TelecomDaily ожидают увеличение расходов на мобильные игры на 20% к 2027 году. Средняя сумма, которую россияне тратят на игры для смартфонов, предположительно, вырастет за пять лет с 59 до 67 долларов (примерно с 4700 до 5400 рублей).
Объем рынка мобильных игр в России к 2027 году увеличится на 52% — до 1,88 млрд долларов. Однако темпы роста будут замедляться. В 2022 году рынок прибавил 25% в деньгах (по отношению к 2021-му), а в 2023-м рост составит уже 18%, прогнозируют авторы исследования.