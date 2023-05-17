Исследование: к 2027 году в мобильные игры будут играть 35 млн россиян

Объем рынка мобильных игр в России к 2027 году увеличится на 52% — до 1,88 млрд долларов. Однако темпы роста будут замедляться. В 2022 году рынок прибавил 25% в деньгах (по отношению к 2021-му), а в 2023-м рост составит уже 18%, прогнозируют авторы исследования.